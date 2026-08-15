За сутки на фронте произошло 233 боевых столкновения. Больше всего атак - на Константиновском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 11 направлениям фронта. Наибольшее количество атак зафиксировано на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера противник нанес 71 авиационный удар, в ходе которых сбросил 241 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10 626 дронов-камикадзе и осуществили 3042 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 36 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Нескучное, Бачевск, Коренок, Сопич, Товстодубово, Яструбщина, Волфино, Горки, Безсаловка, Козачее, Середина Буда, Рогизно Сумской области. Авиаудару подверглось Товстодубово.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы и восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили шесть вражеских штурмов. В то же время агрессор нанес четыре авиаудара, сбросив восемь авиабомб, и осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Вильча, Лиман, Широкое, Аниксино, Хатное.

На Купянском направлении произошло 14 наступательных действий врага в сторону Петро-Ивановки и в районе Голубовки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки, Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну наступательную операцию в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 34 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Торецкое, Софиевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Долгая Балка, Кучеров Яр.

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Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Муравка, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергиевка.

На Александровском направлении захватчики совершили шесть атак в сторону населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Ровно, Верхняя Терса, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.