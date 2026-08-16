Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером 16 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 21:00 — поступали сообщения о БПЛА в направлении Херсона с востока.
В 21:03 — БПЛА в направлении Херсона.
В 21:04 — БПЛА в направлении Донецкой области и восточной части Харьковской области.
Обновленная информация
В 21:36 – Сумщина: реактивный БпЛА курсом на Кролевец.
В 21:39 – КАБы на Запорожскую область.
В 21:41 – реактивный БПЛА из Черного моря – на Одесщину, курсом на Залив/Черноморск.
В 21:45 – Черниговщина: реактивный БпЛА курсом на Борзну.
В 22:07 – Харьковщина: группа реактивных БпЛА курсом на Слобожанское/Берестин с севера.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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