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Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері 16 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 21:00 - Повідомлялося про БпЛА на Херсон зі сходу.
О 21:03 - КАБи на Херсон.
О 21:04 - КАБи на Донеччину, схід Харківщини.
Оновлена інформація
О 21:36 - Сумщина: реактивний БпЛА курсом на Кролевець.
О 21:39 - КАБи на Запорізьку область.
О 21:41 - Реактивний БпЛА з Чорного моря - на Одещину, курсом на Затоку/Чорноморськ.
О 21:45 - Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Борзну.
О 22:07 - Харківщина : група реактивних БпЛА курсом на Слобожанське/Берестин з півночі.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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