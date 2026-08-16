Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Ввечері 16 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 21:00 - Повідомлялося про БпЛА на Херсон зі сходу.

О 21:03 - КАБи на Херсон.

О 21:04 - КАБи на Донеччину, схід Харківщини.

Оновлена інформація

О 21:36 - Сумщина: реактивний БпЛА курсом на Кролевець.

О 21:39 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:41 - Реактивний БпЛА з Чорного моря - на Одещину, курсом на Затоку/Чорноморськ.

О 21:45 - Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Борзну.

О 22:07 - Харківщина : група реактивних БпЛА курсом на Слобожанське/Берестин з півночі.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Росія знищила взуттєву фабрику "Белста" у Білгороді-Дністровському. ФОТО