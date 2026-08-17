15 лет тюрьмы получил предатель, который использовал дрон, чтобы наводить удары РФ по Хмельнитчине

На основании доказательств, собранных киберспециалистами и следователями Службы безопасности, российский агент, которого СБУ разоблачила в феврале 2025 года при корректировке обстрелов Хмельницкой области, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, наведением вражеских атак занимался завербованный врагом местный мобилизованный, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как выяснило расследование, агент выполнял задания кадрового сотрудника ФСБ. Для анонимной связи с ним предатель использовал запрещенную социальную сеть "ВКонтакте" и Telegram.

В обмен на обещание "легких" заработков из РФ агент согласился отслеживать расположение Сил обороны, электроподстанций и объектов "Укрзализныци", по которым рашисты готовили свои удары.

Чтобы искать "цели" для врага, корректировщик использовал штатные беспилотники, находившиеся на вооружении воинской части, в которой он проходил службу в должности оператора БПЛА.

Кроме того, агент приобрел квадрокоптер и 4G-камеру, которую установил напротив узловой железнодорожной станции и настроил удаленный доступ для российской спецслужбы.

Таким образом ФСБ надеялась в режиме реального времени отслеживать график и направления движения грузовых эшелонов "Укрзализныци".

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он запустил в воздух дрон для проведения разведки вблизи украинского объекта.

В ходе обысков у него были обнаружены автомобиль, с которого он запускал разведывательные беспилотники, и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным в государственной измене.

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