СБУ задержала информаторку россиян, которая наводила вражеские беспилотники на бойцов Херсона в 10 км от передовой. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Херсонской области еще одну российскую информаторшу. Ею оказалась жительница Белозерской громады, которая по заказу врага корректировала обстрелы прифронтового региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как выяснилось в ходе расследования, женщина попала в поле зрения рашистов через свою давнюю знакомую, которая проживает на территории РФ и сотрудничает с российскими спецслужбами.

По их заданию фигурантка объезжала на собственном автомобиле местность, расположенную в 10 километрах от линии боевого соприкосновения, и фиксировала места дислокации Сил обороны, а также маршруты движения военной техники ВСУ в направлении передовой.

Полученные данные информатор передавала врагу в виде координат потенциальных "целей", отмеченных на карте Google.

Установлено, что рашисты планировали использовать разведданные для подготовки ударов по Силам обороны.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили корректировщицу, задокументировали ее преступления и задержали во время новой разведывательной вылазки.

При обыске в автомобиле задержанной изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении — ей инкриминируется несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений информаторши — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

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