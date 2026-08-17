СБУ задержала информаторку россиян, которая наводила вражеские беспилотники на бойцов Херсона в 10 км от передовой. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Херсонской области еще одну российскую информаторшу. Ею оказалась жительница Белозерской громады, которая по заказу врага корректировала обстрелы прифронтового региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Как выяснилось в ходе расследования, женщина попала в поле зрения рашистов через свою давнюю знакомую, которая проживает на территории РФ и сотрудничает с российскими спецслужбами.
По их заданию фигурантка объезжала на собственном автомобиле местность, расположенную в 10 километрах от линии боевого соприкосновения, и фиксировала места дислокации Сил обороны, а также маршруты движения военной техники ВСУ в направлении передовой.
Полученные данные информатор передавала врагу в виде координат потенциальных "целей", отмеченных на карте Google.
Установлено, что рашисты планировали использовать разведданные для подготовки ударов по Силам обороны.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили корректировщицу, задокументировали ее преступления и задержали во время новой разведывательной вылазки.
При обыске в автомобиле задержанной изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении — ей инкриминируется несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений информаторши — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль