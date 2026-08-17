СБУ затримала інформаторку росіян, яка наводила ворожі КАБи на бійців Херсона за 10 км від передової. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Херсонщині ще одну російську інформаторку. Нею виявилася мешканка Білозерської громади, яка на замовлення ворога коригувала обстріли прифронтового регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, жінка потрапила у поле зору рашистів через свою давню знайому, яка проживає на території РФ та співпрацює з російськими спецслужбістами.

За їхнім завданням фігурантка об’їжджала на власному авто місцевість, що розташована за 10 кілометрів від лінії боєзіткнення, та фіксувала місця дислокації Сил оборони, а також маршрути руху військової техніки ЗСУ в напрямку передової.

Отримані дані інформаторка передавала ворогу у вигляді координат потенційних "цілей", позначених на гугл-карті.

Встановлено, що рашисти планували використати розвіддані для підготовки ударів по Силах оборони.

Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальницю, задокументували її злочини і затримали під час нової розвідвилазки.

При обшуку в автомобілі затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру, - їй закидають несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів інформаторки, - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

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