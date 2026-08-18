Из-за ударов РФ есть обесточивание в 6 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.
Плановых отключений не будет
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 17:00 до 22:00", — отмечают в Минэнерго.
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