Родившиеся в оккупации могут оформить удостоверение, чтобы вернуться в Украину, - "Жовта стрічка"
Правительство запускает экспериментальный проект, который даст возможность лицам, родившимся в условиях оккупации, оформить удостоверение личности для возвращения в Украину.
Об этом пишет движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.
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Как заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, "тысячи граждан Украины, родившихся на временно оккупированных территориях уже во времена независимости, до сих пор не имеют украинских документов. Причина - препятствия в доступе к украинским государственным органам и отсутствие возможности оформить необходимые документы".
Оформить удостоверение могут граждане Украины, которые одновременно:
- родились после 24 августа 1991 года на временно оккупированной территории Украины;
- не имеют данных о себе в Едином государственном демографическом реестре;
- нуждаются в документе для въезда на подконтрольную Украине территорию.
Подать документы можно лично или через законного представителя - в посольствах Украины в Грузии, Армении, Казахстане, Турции и Беларуси, а также в консульствах в Стамбуле и Анталии.
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