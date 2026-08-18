Родившиеся в оккупации могут оформить удостоверение, чтобы вернуться в Украину, - "Жовта стрічка"

Правительство запускает экспериментальный проект, который даст возможность лицам, родившимся в условиях оккупации, оформить удостоверение личности для возвращения в Украину.

Об этом пишет движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

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Как заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, "тысячи граждан Украины, родившихся на временно оккупированных территориях уже во времена независимости, до сих пор не имеют украинских документов. Причина - препятствия в доступе к украинским государственным органам и отсутствие возможности оформить необходимые документы".

Оформить удостоверение могут граждане Украины, которые одновременно:

родились после 24 августа 1991 года на временно оккупированной территории Украины;

не имеют данных о себе в Едином государственном демографическом реестре;

нуждаются в документе для въезда на подконтрольную Украине территорию.

Подать документы можно лично или через законного представителя - в посольствах Украины в Грузии, Армении, Казахстане, Турции и Беларуси, а также в консульствах в Стамбуле и Анталии.

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