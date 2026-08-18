Народжені в окупації можуть оформити посвідчення, щоб повернутися в Україну, - "Жовта стрічка"

Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який надасть можливість народженим в окупації оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, - "Тисячі громадян України, які народилися на ТОТ уже за часів незалежності, досі не мають українських документів. Причина - перешкоди в доступі до українських державних органів та відсутність можливості оформити необхідні документи".

Оформити посвідчення можуть громадяни України, які одночасно:

народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території України;

не мають даних про себе в Єдиному державному демографічному реєстрі;

потребують документа, щоб в’їхати на підконтрольну Україні територію.

Подати документи можна особисто або через законного представника - у посольствах України в Грузії, Вірменії, Казахстані, Туреччині та Білорусі, а також у консульствах у Стамбулі та Анталії.

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