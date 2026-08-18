Молдавские фермеры угрожают массовыми протестами из-за льготного транзита украинских грузов

Молдавские фермеры угрожают выйти на массовые протесты из-за договоренности о 50-процентной скидке на железнодорожный транзит украинских грузов по территории страны. Аграрии опасаются, что увеличение грузопотока может создать проблемы для экспорта их собственной продукции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NewsMaker.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фермеры дали властям время до 21 августа

Председатель ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь рассказал о встрече с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном, в ходе которой аграрии выразили свои опасения относительно льготного транзита грузов из Украины.

По словам Слусаря, молдавские фермеры уже сталкивались с проблемами в 2022–2023 годах, когда увеличение транзита украинской продукции создало трудности для местных экспортеров.

"Мы не можем допустить, чтобы наш экспорт оказался под угрозой из-за логистических или таможенных препятствий", — заявил он.

Аграрии требуют, чтобы их привлекли к обсуждению механизма транзита украинских грузов. Следующая встреча с премьером запланирована на 21 августа. Если после нее фермеры не увидят "удовлетворительных шагов", ассоциация обещает перейти к массовым протестам.

Читайте: Украинские удары по портам полностью парализовали экспорт российского зерна

Украина получила 50% скидку на железнодорожный транзит