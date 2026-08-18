Украина сделает все, чтобы вернуть на родную землю своих героев, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна шаг за шагом будет возвращать на родину украинских героев, которые боролись за государственность и похоронены за пределами страны.
Об этом он заявил на церемонии перезахоронения полковника Армии УНР, первого председателя ОУН Евгения Коновальца, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня есть еще немало имен тех, кто боролся за Украину, кто вдохновлял и творил ради Украины и, к сожалению, покоится не в Украине. Мы сделаем все, чтобы шаг за шагом вернуть на родную землю каждого и каждую из настоящих украинских героев. Это благородная цель и наш долг перед ними и перед всеми, с кем они сражались бок о бок, ради того, чтобы Украина была и оставалась собой".
Президент подчеркнул, что возвращение Коновальца в Украину имеет большое историческое значение. По его словам, полковник "вернулся именно в ту Украину, ради которой он боролся и которую хотел" - сильное, суверенное и самостоятельное государство, которое развивает собственную армию и творит собственную историю.
Зеленский заявил, что Украина, помня свою освободительную борьбу, знает, каких ошибок нельзя допускать, а также должна четко понимать свои национальные ориентиры и направление развития.
"Украина, которая уже никогда не станет частью чужого государства и не забудет своих героев", - подчеркнул Президент.
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