Україна зробить все, аби повернути на рідну землю своїх героїв, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна крок за кроком повертатиме на батьківщину українських героїв, які боролися за державність і поховані за межами країни.

Про це він заявив на церемонії перепоховання полковника Армії УНР, першого голови ОУН Євгена Коновальця, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні є ще чимало імен тих, хто боровся за Україну, хто надихав і творив заради України і, на жаль, спочиває не в Україні. Ми зробимо все, аби крок за кроком повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв. Це благородна мета і наш обов’язок перед ними і перед усіма, з ким вони билися пліч-о-пліч, заради того, щоб Україна була і була собою".

Президент наголосив, що повернення Коновальця до України має велике історичне значення. За його словами, полковник "повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів" - сильну, суверенну та самостійну державу, яка розвиває власну армію та творить власну історію.

Зеленський заявив, що Україна, пам’ятаючи свою визвольну боротьбу, знає, яких помилок не можна допускати, а також має чітко розуміти свої національні орієнтири та напрямок розвитку.

"Україна, яка вже ніколи не буде частиною чужої держави і не забуде своїх героїв", - наголосив Президент.

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