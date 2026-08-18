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Україна зробить все, аби повернути на рідну землю своїх героїв, - Зеленський

Україна зробить все, аби повернути на рідну землю своїх героїв

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна крок за кроком повертатиме на батьківщину українських героїв, які боролися за державність і поховані за межами країни.

Про це він заявив на церемонії перепоховання полковника Армії УНР, першого голови ОУН Євгена Коновальця, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні є ще чимало імен тих, хто боровся за Україну, хто надихав і творив заради України і, на жаль, спочиває не в Україні. Ми зробимо все, аби крок за кроком повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв. Це благородна мета і наш обов’язок перед ними і перед усіма, з ким вони билися пліч-о-пліч, заради того, щоб Україна була і була собою".

Президент наголосив, що повернення Коновальця до України має велике історичне значення. За його словами, полковник "повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів" - сильну, суверенну та самостійну державу, яка розвиває власну армію та творить власну історію.

Зеленський заявив, що Україна, пам’ятаючи свою визвольну боротьбу, знає, яких помилок не можна допускати, а також має чітко розуміти свої національні орієнтири та напрямок розвитку.

"Україна, яка вже ніколи не буде частиною чужої держави і не забуде своїх героїв", - наголосив Президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26687) Коновалець Євген (19) війна в Україні (9027)
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Топ коментарі
+16
міндіча поверни, базікало
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18.08.2026 11:36 Відповісти
+14
УГУ сказав чувак який під особисті "гарантії" здав весь Азов. ТА й в принципі здав всю країну
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18.08.2026 11:40 Відповісти
+11
Яке нудотне лицемірство.!
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18.08.2026 11:52 Відповісти

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