Сибига призвал использовать замороженные российские активы для поддержки Украины

Украина хочет вернуть вопрос о замороженных российских активах в повестку дня международных обсуждений и добиться выработки конкретного механизма их использования. Киев будет настаивать на этом не только в европейских столицах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил 18 августа на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево в Киеве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Пришло время активно вернуться к теме замороженных активов"

Сибига подчеркнул, что партнерам необходимо перейти к предметному обсуждению юридических механизмов, которые позволят направить российские средства на поддержку Украины.

"Мы считаем, что сейчас настало время активно вернуться к теме замороженных активов, чтобы обсудить четкие юридические механизмы их использования в интересах Украины", - заявил глава МИД.

По его словам, такой шаг был бы справедливым, учитывая масштабы разрушений, вызванных российской агрессией. Сибига привел оценку Всемирного банка, согласно которой нанесенный Россией ущерб украинской инфраструктуре превышает $600 млрд.

"Одному государству сложно справиться с этим, тем более что эта война не о Украине. Украина сейчас держит оборону, защищает свободу всей Европы и платит за это самую высокую цену: отдает жизни своих воинов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС перечислит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов РФ, – Еврокомиссия

Украина ожидает конкретных решений

Глава МИД отметил, что замороженные активы РФ могут стать одним из ключевых источников поддержки макрофинансовой стабильности Украины.

"Замороженные активы - это один из тех фундаментальных направлений, который может существенно укрепить нас - за счет прямого использования российских средств", - подчеркнул Сибига.

Украина, по его словам, будет активно поднимать этот вопрос в европейских и других столицах, чтобы добиться "четких конкретных решений".

В то же время Сибига подчеркнул, что решение по российским активам должно быть коллективным, как и ответственность за его реализацию.

Бельгия играет ключевую роль в дискуссии о российских активах, поскольку именно там сосредоточена значительная их часть. Брюссель до сих пор выступал против прямой конфискации этих средств из-за юридических и финансовых рисков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не снимает с повестки дня идею репарационного займа для Украины, - фон дер Ляйен