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Новости Передача Украине замороженных средств РФ Использование замороженных активов РФ
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Сибига призвал использовать замороженные российские активы для поддержки Украины

Сибига призвал вернуться к вопросу об использовании замороженных активов РФ

Украина хочет вернуть вопрос о замороженных российских активах в повестку дня международных обсуждений и добиться выработки конкретного механизма их использования. Киев будет настаивать на этом не только в европейских столицах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил 18 августа на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево в Киеве.

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"Пришло время активно вернуться к теме замороженных активов"

Сибига подчеркнул, что партнерам необходимо перейти к предметному обсуждению юридических механизмов, которые позволят направить российские средства на поддержку Украины.

"Мы считаем, что сейчас настало время активно вернуться к теме замороженных активов, чтобы обсудить четкие юридические механизмы их использования в интересах Украины", - заявил глава МИД.

По его словам, такой шаг был бы справедливым, учитывая масштабы разрушений, вызванных российской агрессией. Сибига привел оценку Всемирного банка, согласно которой нанесенный Россией ущерб украинской инфраструктуре превышает $600 млрд.

"Одному государству сложно справиться с этим, тем более что эта война не о Украине. Украина сейчас держит оборону, защищает свободу всей Европы и платит за это самую высокую цену: отдает жизни своих воинов", - сказал он.

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Украина ожидает конкретных решений

Глава МИД отметил, что замороженные активы РФ могут стать одним из ключевых источников поддержки макрофинансовой стабильности Украины.

"Замороженные активы - это один из тех фундаментальных направлений, который может существенно укрепить нас - за счет прямого использования российских средств", - подчеркнул Сибига.

Украина, по его словам, будет активно поднимать этот вопрос в европейских и других столицах, чтобы добиться "четких конкретных решений".

В то же время Сибига подчеркнул, что решение по российским активам должно быть коллективным, как и ответственность за его реализацию.

Бельгия играет ключевую роль в дискуссии о российских активах, поскольку именно там сосредоточена значительная их часть. Брюссель до сих пор выступал против прямой конфискации этих средств из-за юридических и финансовых рисков.

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Топ комментарии
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сибіга розтлумач слово "ЗАКЛИКАВ " - кого закликав ? куда закликав ? в яке ліжко закликав ?
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18.08.2026 14:55 Ответить
+2
Каждый раз, читая выступления Сыбиги, не могу понять, он д*бил и искренне верит, в то что что говорит, или просто читает, то что дают.
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18.08.2026 14:59 Ответить
+2
На 26 рік Европа виділила 30 лярдів евро для закупівлі зброї для ЗСУ - гроші є у Дойчебанк - та всі контракти, з 26 року від мо України, а міністром був вже федоров, на дрони, зброю, б/к, тощо, німці перевіряють на склалову відкатів та корупції. Майже всі ті контракти від мо молодого таланта і борця з корупцією федорова несли відкати тому німці і не оплачують. Мад'яр десь у відео казав шо на 26 рік СБС отримало 17% від того шо замовляло. По дронам там взагалі йде подвійна ціна - тобто половину грошей Україна зеленского просто хотіла вкрасти.
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18.08.2026 15:06 Ответить

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