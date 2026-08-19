Германия может предоставить резервное оборудование для восстановления конфайнмента ЧАЭС

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль обсудил с представителями немецких компаний возможность привлечения резервного оборудования для восстановления нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

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Украина и Германия готовят оборудование для ЧАЭС

Встреча состоялась с участием делегации немецких компаний, прибывшей в Украину вместе с министром окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Карстеном Шнайдером.

Стороны обсудили ядерную и радиационную безопасность, а также совместные шаги по укреплению энергетической устойчивости Украины.

Отдельно речь шла о возможности оперативно привлечь оборудование для восстановления нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС, в частности из складских резервов Германии.

"Высоко ценим эту помощь и рассчитываем на углубление сотрудничества", - подчеркнул Шмыгаль.

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Берлин передал Украине более 3,6 тысячи тонн оборудования

Шмыгаль поблагодарил немецких партнеров за готовность помогать Украине в развитии возобновляемой энергетики, внедрении систем хранения энергии, поставке необходимого оборудования и обучении украинских специалистов.

Также стороны рассмотрели возможности развития партнерства между украинскими и немецкими компаниями в сфере биометана и интеграции украинских производителей на европейский рынок.

По словам Шмыгаля, Германия уже передала Украине 348 гуманитарных грузов общим весом более 3,6 тысячи тонн критически важного оборудования.

Вклад Германии в Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 500 млн евро.