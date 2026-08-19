Німеччина може надати резервне обладнання для відновлення конфайнменту ЧАЕС

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із представниками німецьких компаній можливість залучення резервного обладнання для відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі.

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Україна та Німеччина готують обладнання для ЧАЕС

Зустріч відбулася за участю делегації німецьких компаній, яка прибула в Україну разом із міністром довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером.

Сторони обговорили ядерну та радіаційну безпеку, а також спільні кроки для зміцнення енергетичної стійкості України.

Окремо йшлося про можливість оперативно залучити обладнання для відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, зокрема зі складських резервів Німеччини.

"Високо цінуємо цю допомогу та розраховуємо на поглиблення співпраці", — підкреслив Шмигаль.

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Берлін передав Україні понад 3,6 тисячі тонн обладнання

Шмигаль подякував німецьким партнерам за готовність допомагати Україні у розвитку відновлюваної енергетики, впровадженні систем зберігання енергії, постачанні необхідного обладнання та навчанні українських фахівців.

Також сторони розглянули можливості розвитку партнерства між українськими та німецькими компаніями у сфері біометану та інтеграції українських виробників на європейський ринок.

За словами Шмигаля, Німеччина вже передала Україні 348 гуманітарних вантажів загальною вагою понад 3,6 тисячі тонн критично важливого обладнання.

Внесок Німеччини до Фонду підтримки енергетики України становить понад 500 млн євро.