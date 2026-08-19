"Популистская ошибка": Гетманцев призвал отменить "Нацкешбэк"
Потребности программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширенного страхования от военных рисков достигают десятков миллиардов гривен. Необходимое финансирование можно привлечь благодаря оптимизации и перераспределению неэффективных статей госбюджета - в частности, за счет сворачивания программы "Национальный кешбэк".
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую точку зрения высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в беседе с РБК-Украина.
Где взять десятки миллиардов для бизнеса?
По словам нардепа, в госбюджете есть до 50 млрд гривен на программы, которые правительством фактически не используются.
Доходит до того, что по каждой пятой программе распорядители средств за весь первый квартал не в состоянии даже пройти процедуру и утвердить паспорт бюджетной программы в Минфине. Деньги выделены, но они просто висят. Это огромная проблема эффективности расходов", - отметил нардеп.
Почему "Национальный кешбэк" неэффективен?
Отдельным примером неэффективного использования ресурсов Гетманцев назвал государственную программу"Национальный кешбэк". Парламентарий отметил, что общался с предпринимателями, которые выступают против этой инициативы в пользу кредитования бизнеса.
Комментируя аргументы бывшего министра экономики Алексея Соболева о пользе кешбэка, председатель налогового комитета привел цифры:
Эффект для роста ВВП от кэшбэка составляет 0,10% - это в пределах статистической погрешности. Это была популистская ошибка, от которой нужно отказаться, а средства направить на кредитование "5-7-9%", - заявил он.
Он также раскритиковал программу помощи на приобретение топлива, назвав ее абсурдной, а "Национальный кешбэк" - неэффективной.
"Это была ошибка, от которой нужно отказаться. В то время как были и правильные социальные решения", - заявил он.
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Джерело: https://censor.net/n3507305