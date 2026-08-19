"Популістська помилка": Гетманцев закликав скасувати "Нацкешбек"

Потреби програм "Доступні кредити 5-7-9%" та розширеного страхування від воєнних ризиків сягають десятків мільярдів гривень. Необхідне фінансування можна залучити завдяки оптимізації та перерозподілу неефективних статей держбюджету - зокрема, за рахунок згортання програми "Національний кешбек".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у розмові з РБК-Україна.

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Де взяти десятки мільярдів для бізнесу?

За словами нардепа, у держбюджеті є до 50 млрд гривень на програми, які урядом фактично не використовуються.

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Доходить до того, що за кожною п'ятою програмою розпорядники коштів за цілий перший квартал не спроможні навіть пройти процедуру й затвердити паспорт бюджетної програми в Мінфіні. Гроші виділені, але вони просто висять. Це величезна проблема ефективності видатків", - зазначив нардеп.

Чому "Національний кешбек" є неефективним?

Окремим прикладом неефективного використання ресурсів Гетманцев назвав державну програму "Національний кешбек". Парламентар зазначив, що спілкувався з підприємцями, які виступають проти цієї ініціативи на користь кредитування бізнесу.

Коментуючи аргументи колишнього міністра економіки Олексія Соболева щодо користі кешбеку, голова податкового комітету навів цифри:

Ефект для зростання ВВП від кешбеку становить 0,10% - це в межах статистичної помилки. Це була популістська помилка, від якої треба відмовитися, а кошти спрямувати на кредитування "5-7-9%", - заявив він.

Він також розкритикував програму допомоги на придбання пального, назвавши її абсурдною, а "Національний кешбек" - неефективною.

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"Це була помилка, від якої треба відмовитися. Тоді як були і правильні соціальні рішення", - заявив він.