Более 600 спасателей и полицейских ликвидируют последствия атаки в Киеве и области, - Выговский. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве службы МВД работают на двух объектах. В Киевской области - на трех местах ударов РФ: в Бориспольском и Броварском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Иван Выговский.

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"В первые минуты после ударов подразделениям ГСЧС и Национальной полиции удалось спасти и оказать первую медицинскую помощь десяткам людей", - говорится в сообщении.

В столице значительно повреждено около 20 жилых домов, а также школа, детская больница и детский сад.

К разбору завалов и поиску людей привлечены необходимые подразделения и роботизированная техника. Спасатели проверяют, не остались ли люди под завалами.

Полиция принимает заявления о поврежденном имуществе

На местах ударов полицейские развернули штабы, где принимают заявления о поврежденном и уничтоженном имуществе.

"Только в Киеве уже обработано более 200 обращений. Работают психологи - они оказывают поддержку людям, которые потеряли близких или остались без жилья", - отметил Выговский.

В Киевской области огонь охватил складские здания с бытовыми товарами. Спасатели пытаются локализовать пламя, задействована авиация.

Также этой ночью подверглись обстрелу Одесская и Черниговская области. К счастью, там обошлось без пострадавших.

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