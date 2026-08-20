Понад 600 рятувальників і поліцейських ліквідовують наслідки атаки у Києві та області, - Вигівський. ФОТОрепортаж

У Києві служби МВС працюють на двох локаціях. На Київщині - на трьох місцях ударів РФ: у Бориспільському та Броварському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Іван Вигівський.

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"У перші хвилини після ударів підрозділам ДСНС та Національної поліції вдалося врятувати й надати першу медичну допомогу десяткам людей", - йдеться в повідомленні.

У столиці значно пошкоджено близько 20 житлових будинків, а також школу, дитячу лікарню та дитячий садок.

До розбору завалів і пошуку людей залучили необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Рятувальники перевіряють, чи не залишилися люди під завалами.

Поліція приймає заяви про пошкоджене майно

На місцях ударів поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно.

"Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працюють психологи - вони підтримують людей, які втратили рідних або залишилися без житла", - зазначив Вигівський.

На Київщині вогонь охопив складські будівлі із побутовими товарами. Рятувальники намагаються локалізувати полум’я, залучена авіація.

Також цієї ночі були обстріляні Одещина та Чернігівщина. На щастя, там минулося без постраждалих.

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