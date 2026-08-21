Массированный обстрел и пехотные группы: Демченко рассказал о тактике россиян в Харьковской области

Российские войска систематически, практически ежедневно, пытаются проникнуть и атаковать украинские позиции на территории Вильхуватской и Волчанской громад Харьковской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

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"В пределах населенных пунктов Артильное, Дигтярное противник систематически и практически ежедневно предпринимает попытки проникновения и атаки на наши позиции", — сказал Демченко.

По его словам, этим действиям предшествуют массированные обстрелы с применением беспилотников и артиллерии, а также авиационные удары по украинским позициям.

"Враг надеется, что это позволит пехотным группам легче продвигаться", — отметил спикер.

Демченко сообщил, что в последние дни российские войска несколько активизировались также в направлении населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. Именно эти участки он назвал наиболее активными, где в настоящее время фиксируются попытки штурмовых действий противника.

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