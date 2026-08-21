Масований обстріл і піхотні групи: Демченко розповів про тактику росіян на Харківщині

Російські війська систематично, практично щодня, намагаються інфільтруватися та атакувати українські позиції в межах Вільхуватської та Вовчанської громад Харківської області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У межах населених пунктів Артільне, Дігтярне, противник систематично і практично щоденно здійснює спроби інфільтрації, спроби атак по наших позиціях", - сказав Демченко.

За його словами, цим діям передують масовані обстріли із застосуванням безпілотників та артилерії, а також авіаційні удари по українських позиціях.

"Ворог сподівається, що це дозволить піхотним групам легше просуватися", - зазначив речник.

Демченко поінформував, що останніми днями російські війська дещо активізувалися також у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Саме ці ділянки він назвав найбільш активними, де нині фіксуються спроби штурмових дій противника.

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