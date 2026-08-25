Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 479 300 человек (+1 230 за сутки), 12 293 танка, 48 567 артсистем, 25 220 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 479 300 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 479 300 (+1 230) человек (уничтожены и ранены);
- танков – 12 293 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 25 220 (+9) шт.
- артиллерийских систем – 48 567 (+48) шт.
- РСЗО – 2 058 (+2) шт.
- средства ПВО – 1 587 (+1) ед.
- самолетов – 440 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 378 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 479 882 (+1 555) шт.
- крылатые ракеты – 5 052 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 139 221 (+448) шт.
- специальная техника – 4 582 (+7) ед.
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