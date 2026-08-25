РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11920 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 177 4

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 479 300 человек (+1 230 за сутки), 12 293 танка, 48 567 артсистем, 25 220 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 479 300 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 479 300 (+1 230) человек (уничтожены и ранены);
  • танков – 12 293 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 220 (+9) шт.
  • артиллерийских систем – 48 567 (+48) шт.
  • РСЗО – 2 058 (+2) шт.
  • средства ПВО – 1 587 (+1) ед.
  • самолетов – 440 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 378 (+10) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 479 882 (+1 555) шт.
  • крылатые ракеты – 5 052 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 139 221 (+448) шт.
  • специальная техника – 4 582 (+7) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте – 181 боевое столкновение, враг запустил более 6 тыс. дронов, – Генштаб

Инфографика

Автор: 

армия РФ (24027) Генштаб ВС (8652) ликвидация (4536) уничтожение (10601)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 