Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 479 300 человек (+1 230 за сутки), 12 293 танка, 48 567 артсистем, 25 220 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 479 300 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 479 300 (+1 230) человек (уничтожены и ранены);

танков – 12 293 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 25 220 (+9) шт.

артиллерийских систем – 48 567 (+48) шт.

РСЗО – 2 058 (+2) шт.

средства ПВО – 1 587 (+1) ед.

самолетов – 440 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 378 (+10) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 479 882 (+1 555) шт.

крылатые ракеты – 5 052 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 139 221 (+448) шт.

специальная техника – 4 582 (+7) ед.

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