Пункт пропуска "Виноградовка – Вулкенешть" временно не работает из-за российской атаки

В результате очередной российской атаки с использованием ударных беспилотников была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Виноградовка — Вулкенешть" на украинско-молдавской границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ.

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Движение через пункт пропуска приостановлено

В настоящее время через пункт пропуска не осуществляется движение транспорта, а таможенные формальности временно не проводятся.

"Просим граждан и перевозчиков учитывать указанную информацию при планировании маршрутов и выбирать для пересечения украинско-молдавской границы другие действующие пункты пропуска", — подчеркнули в ГПСУ

О возобновлении работы "Виноградовка – Вулкенешть" сообщат дополнительно.

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