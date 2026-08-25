Пункт пропуска "Виноградовка – Вулкенешть" временно не работает из-за российской атаки
В результате очередной российской атаки с использованием ударных беспилотников была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Виноградовка — Вулкенешть" на украинско-молдавской границе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ.
Движение через пункт пропуска приостановлено
В настоящее время через пункт пропуска не осуществляется движение транспорта, а таможенные формальности временно не проводятся.
"Просим граждан и перевозчиков учитывать указанную информацию при планировании маршрутов и выбирать для пересечения украинско-молдавской границы другие действующие пункты пропуска", — подчеркнули в ГПСУ
О возобновлении работы "Виноградовка – Вулкенешть" сообщат дополнительно.
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