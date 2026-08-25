УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11956 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Одещини
773 1

Пункт пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" тимчасово не працює через російську атаку

Пункт пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" тимчасово не працює через наслідки ворожої атаки

Унаслідок чергової російської атаки ударними безпілотниками пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" на українсько-молдовському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух через пункт пропуску призупинено

Наразі через пункт пропуску не здійснюється рух транспорту, а митні формальності тимчасово не проводяться.

"Просимо громадян та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та обирати для перетину українсько-молдовського кордону інші діючі пункти пропуску", - наголосили у ДПСУ

Про відновлення роботи "Виноградівки – Вулкенєшть" повідомлять додатково.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ігнат про удар по Одещині: росіяни застосували ракети, ударні безпілотники та "Бандеролі"

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6439) кордон (4090) Молдова (1771) Одеська область (4161)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 