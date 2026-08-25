Пункт пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" тимчасово не працює через російську атаку

Унаслідок чергової російської атаки ударними безпілотниками пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" на українсько-молдовському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.

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Рух через пункт пропуску призупинено

Наразі через пункт пропуску не здійснюється рух транспорту, а митні формальності тимчасово не проводяться.

"Просимо громадян та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та обирати для перетину українсько-молдовського кордону інші діючі пункти пропуску", - наголосили у ДПСУ

Про відновлення роботи "Виноградівки – Вулкенєшть" повідомлять додатково.

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