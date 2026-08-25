РФ атаковала Украину "Искандером", ракетой и 150 БПЛА. Сбито 124 дрона, - Воздушные силы

В ночь на 25 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, управляемой авиационной ракетой Х-31П из Брянской области, а также 150 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 17 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 7 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.