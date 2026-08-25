РФ атакувала Україну "Іскандером", ракетою та 150 БпЛА. Збито 124 дрони, - Повітряні сили

У ніч на 25 серпня 2026 року війська РФ атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл, керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської обл., а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.