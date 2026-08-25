Трамп планирует аннулировать 200 тысяч виз иностранцам, попросившим убежища в США, - Reuters. ФОТОрепортаж

Госдепартамент США совместно с Министерством внутренней безопасности планирует аннулировать туристические и деловые визы у иностранцев, которые после въезда в США обратились с просьбой о предоставлении убежища.

Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Администрация президента США Дональда Трампа планирует аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые после прибытия в страну подали заявления на получение убежища или ожидают решения по ним.

Американский Госдепартамент координирует действия с Министерством внутренней безопасности, чтобы выявлять и аннулировать визы людей, которые въехали в США в качестве краткосрочных посетителей, но впоследствии попросили убежища с намерением остаться в стране.

Точное количество виз, которые планируется отозвать, Госдепартамент не называет.

В то же время, по данным Associated Press, под новые меры могут попасть до 200 тысяч обладателей туристических и деловых виз B1/B2, выданных в 2016–2026 годах. Если эти планы будут реализованы, речь пойдет о самом масштабном одновременном отзыве виз в истории США.

При этом отмена визы не будет означать автоматическую депортацию. По данным AP, большинство людей, чьи дела о предоставлении убежища уже находятся на рассмотрении, смогут остаться в стране на время рассмотрения, однако потеряют статус туристов или деловых путешественников.

Читайте также: Цены на нефть возобновили рост на фоне введения новых санкций США против Ирана