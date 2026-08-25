Трамп планує скасувати 200 тисяч віз іноземцям, які попросили притулку у США, - Reuters. ФОТОрепортаж

Держдепартамент США спільно з Міністерством внутрішньої безпеки планує відкликати туристичні та ділові візи в іноземців, які після в'їзду до США попросили притулку

Про це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати неімміграційні візи іноземців, які після приїзду до країни подали заяви на отримання притулку або очікують рішення за ними.

Американське зовнішньополітичне відомство координує дії з Міністерством внутрішньої безпеки, щоб виявляти та анулювати візи людей, які в'їхали до США як короткострокові відвідувачі, але згодом попросили притулку з наміром залишитися в країні.

Точну кількість віз, які планують відкликати, Держдепартамент не називає.

Водночас, за даними Associated Press, під нові заходи можуть потрапити до 200 тисяч власників туристичних і ділових віз B1/B2, виданих у 2016–2026 роках. Якщо ці плани будуть реалізовані, йдеться про наймасштабніше одночасне відкликання віз в історії США.

При цьому скасування візи не означатиме автоматичної депортації. За даними AP, більшість людей, чиї справи про надання притулку вже перебувають на розгляді, зможуть залишитися в країні на час розгляду, однак втратять статус туристів або ділових мандрівників.

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