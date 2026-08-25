В пяти областях произошли отключения электроэнергии из-за российских обстрелов, - Минэнерго

В результате боевых действий и российских обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях временно остается без электроснабжения.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 25 августа сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановительные работы

Отмечается, что везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.

Читайте также: Зима не будет легкой: Шмыгаль рассказал, как Украина готовит энергосистему к новым атакам РФ

Ограничения не прогнозируются

Сообщается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

"Просим, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 17:00", — добавили в Минэнерго.

Читайте также: Зеленский о прекращении ударов по энергетике и агросектору: Мы готовы договариваться с РФ