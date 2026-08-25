Є знеструмлення у п’яти областях через російські обстріли, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України на 25 серпня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відновлювальні роботи

Зазначається, що скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Також читайте: Зима не буде легкою: Шмигаль розповів, як Україна готує енергосистему до нових атак РФ

Обмеження не прогнозуються

Повідомляється, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

"Просимо, за можливості, активне енергоспоживання перенести на денний час - з 10:00 до 17:00", - додали в Міненерго.

Також читайте: Зеленський про припинення ударів по енергетиці та агросектору: Ми готові домовлятися з РФ