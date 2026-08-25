Є знеструмлення у п’яти областях через російські обстріли, - Міненерго
Унаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про оперативну ситуацію в енергосистемі України на 25 серпня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Відновлювальні роботи
Зазначається, що скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.
Обмеження не прогнозуються
Повідомляється, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
"Просимо, за можливості, активне енергоспоживання перенести на денний час - з 10:00 до 17:00", - додали в Міненерго.
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