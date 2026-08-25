Латвия выделит около 200 тысяч евро на энергетическую поддержку Черниговщины

Правительство Латвии одобрило новый пакет помощи для энергетического сектора Черниговской области. Его стоимость составляет около 200 тысяч евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

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Помощь на фоне российских атак

По словам Браже, решение о новом пакете правительство Латвии приняло во вторник, 25 августа.

"Латвия стремится укрепить энергетическую устойчивость Украины, несмотря на террористические атаки России", — подчеркнула глава латвийского МИД.

Латвия и ранее оказывала Украине помощь для поддержки энергосистемы. В частности, в апреле 2026 года страна приняла решение передать Украине генераторы общей стоимостью 1,2 млн евро, предназначенные для Черниговской области.

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