Латвія виділить близько 200 тисяч євро на енергетичну підтримку Чернігівщини

Уряд Латвії схвалив новий пакет допомоги для енергетичного сектору Чернігівської області. Його вартість становить близько 200 тисяч євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

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Допомога на тлі російських атак

За словами Браже, рішення про новий пакет уряд Латвії ухвалив у вівторок, 25 серпня.

"Латвія прагне зміцнити енергетичну стійкість України, попри терористичні атаки Росії", – наголосила очільниця латвійського МЗС.

Латвія й раніше надавала Україні допомогу для підтримки енергосистеми. Зокрема, у квітні 2026 року країна ухвалила рішення передати Україні генератори загальною вартістю 1,2 млн євро, призначені для Чернігівської області.

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