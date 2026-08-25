Пышный встретился с Христей Фриланд: НБУ будет работать над привлечением инвестиций в Украину

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный обсудил с советницей президента Украины по вопросам экономического развития Христей Фриланд вопросы привлечения инвестиций в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

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НБУ хочет усилить диалог с иностранным бизнесом

В ходе встречи стороны обсудили усиление взаимодействия с международным финансовым сообществом и иностранным бизнесом. Цель - превратить интерес к Украине в конкретные инвестиционные решения.

Пишный отметил, что для привлечения инвестиций необходимы соответствующие условия. В частности, речь идет о развитии инфраструктуры рынков капитала и дальнейшей либерализации валютного рынка.

"НБУ готов к прямому диалогу с иностранным бизнесом. Мы продолжим эту работу вместе с Кристи Фриланд", - подчеркнул глава НБУ.

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