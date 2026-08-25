Пишний зустрівся з Фріланд: НБУ працюватиме над залученням інвестицій в Україну

Голова Національного банку України Андрій Пишний обговорив із радницею президента України з питань економічного розвитку Христею Фріланд залучення інвестицій в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НБУ хоче посилити діалог з іноземним бізнесом

Під час зустрічі сторони обговорили посилення взаємодії з міжнародною фінансовою спільнотою та іноземним бізнесом. Мета — перетворити інтерес до України на конкретні інвестиційні рішення.

Пишний зазначив, що для залучення інвестицій необхідні відповідні умови. Зокрема, йдеться про розвиток інфраструктури ринків капіталу та подальшу лібералізацію валютного ринку.

"НБУ готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом. Ми продовжимо цю роботу разом з Христею Фріланд", – наголосив глава НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Заміни голови НБУ я не ініціював, але в нього складні відносини з урядом і парламентарями