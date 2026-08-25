Толпа повредила автомобиль ТЦК в Тернополе: пострадал военнослужащий, полиция устанавливает личности участников

25 августа около 20:00 в городе Тернополь, на улице Леся Курбаса, во время работы мобильной группы оповещения Тернопольского областного ТЦК и СП группа людей напала на служебный автомобиль военнослужащих.

Об этом сообщили Тернопольский ОМТЦК и СП, а также полиция области, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

По версии ТЦК, целью конфликта было совершение противоправных действий в отношении военнослужащих группы оповещения, которые выполняли задачу по проверке военно-учетных документов у граждан мобилизационного возраста.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что конфликт возник во время выявления лиц, которые могут уклоняться от военной службы: во время разговора с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить другие граждане, которые стали бить по транспортному средству и вступили в перепалку с военнослужащими.

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Последствия нападения

В результате конфликта военнослужащий Тернопольского ОМТЦК и СП получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении.

По данным ТЦК, неустановленные лица также завладели личными вещами военнослужащего и повредили служебный автомобиль Nissan X-Trail.

Для стабилизации ситуации на место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды Национальной полиции - конфликт был пресечен.

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Что выясняет следствие

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, лица, причастные к нападению, характер телесных повреждений и размер нанесенного ущерба. В ТЦК сообщили, что также проверяется информация о наличии у отдельных участников конфликта предметов, похожих на биты и ножи.

По результатам проверки полиция примет решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и о правовой квалификации действий всех участников происшествия.

Призыв к гражданам

В ТЦК подчеркнули, что применение физического насилия в отношении военнослужащих, завладение их имуществом, повреждение служебного транспорта и препятствование исполнению служебных обязанностей недопустимы и могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Полиция и ТЦК призвали граждан воздерживаться от агрессии, провокаций и противоправных действий, подчеркнув, что все спорные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле.

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