Натовп пошкодив авто ТЦК у Тернополі: постраждав військовослужбовець, поліція встановлює учасників. ВIДЕО

25 серпня близько 20:00 у місті Тернопіль, на вулиці Леся Курбаса, під час роботи мобільної групи оповіщення Тернопільського обласного ТЦК та СП група людей напала на службовий автомобіль військовослужбовців.

Про це повідомили Тернопільський ОМТЦК та СП, а також поліція області, передає Цензор.НЕТ.

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Що сталося

За версією ТЦК, метою конфлікту було вчинення протиправних дій проти військовослужбовців групи оповіщення, які виконували завдання з перевірки військово-облікових документів у громадян мобілізаційного віку.

Поліція, своєю чергою, повідомила, що конфлікт виник під час виявлення осіб, які можуть ухилятися від військового обов'язку: під час розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни, які стали бити по транспортному засобу та вступили в суперечку з військовослужбовцями.

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Наслідки нападу

Унаслідок конфлікту військовослужбовець Тернопільського ОМТЦК та СП дістав тілесні ушкодження і наразі перебуває в медичному закладі.

За даними ТЦК, невстановлені особи також заволоділи особистими речами військовослужбовця та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail.

Для стабілізації ситуації на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди Національної поліції — конфлікт припинили.

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Що з'ясовує слідство

Наразі встановлюються всі обставини події, особи, причетні до нападу, характер тілесних ушкоджень та розмір завданих збитків. У ТЦК повідомили, що також перевіряється інформація щодо наявності в окремих учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі.

За результатами перевірки поліція вирішить питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та правової кваліфікації дій усіх учасників події.

Заклик до громадян

У ТЦК наголосили, що застосування фізичного насильства до військовослужбовців, заволодіння їхнім майном, пошкодження службового транспорту та перешкоджання виконанню службових обов'язків є неприпустимими й можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Поліція та ТЦК закликали громадян утримуватися від агресії, провокацій та протиправних дій, наголосивши, що всі спірні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі.

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