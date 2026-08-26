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Враг нанес удар по складу в Запорожье: вспыхнул пожар
В ночь на среду, 26 августа 2026 года, враг атаковал Запорожье.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, удар был нанесен по складскому помещению. В результате попадания возник пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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