Враг нанес удар по складу в Запорожье: вспыхнул пожар

В ночь на среду, 26 августа 2026 года, враг атаковал Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, удар был нанесен по складскому помещению. В результате попадания возник пожар.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.