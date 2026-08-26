Преступники должны бояться СБУ, ГБР, прокуратуру и Нацполицию так же, как сейчас боятся НАБУ/САП. Нужны реформы, - Шабунин

Правоохранительные органы, в частности ГБР, прокуратура, СБУ и Нацполиция, должны быть реформированы таким образом, чтобы преступники боялись их так же, как НАБУ и САП

Об этом заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Так не должно быть: "СБУ, Нацполиция - это х*ня… Это всё х*ня. А если заезжаешь в НАБУ, тут уже без вариантов будет… Там в ГБР или Нацполиции, что там происходит — там в два счета вообще, а тут нельзя", - процитировал он разговор фигурантов операции "Форест Гамп".

"Как общество мы должны реформировать СБУ, Нацпол, ДБР и прокуратуру так, чтобы преступники (в том числе во власти) боялись их так же, как сейчас боятся НАБУ/САП", - подчеркнул Шабунин.

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Глава ЦПК подчеркнул, что ГБР, Нацполиция, прокуратура и СБУ обладают колоссальными полномочиями и немалыми бюджетами.

"Например, они могут посадить вас в тюрьму и конфисковать ваше имущество. Могут за месяц уничтожить бизнес, который вы строили годами. В том виде, в каком они существуют сейчас, эти органы представляют угрозу и нам, гражданам, и выживанию страны в целом.



Именно поэтому в последние годы мы в ЦПК сосредоточены на реформе ГБР, ОГП и тылового СБУ (в той же мере, в какой ранее занимались созданием НАБУ/САП/ВАКС).



Коррупционный ад людей Зеленского - меньший грех, чем одержимая защита президентом этой х&ни, в которую в конечном итоге превратились ГБР, прокуратура, тыловая СБУ и часть Нацпола.



Потому что Зеленского смоют выборы, а защищенная им силовая херня останется. И мы как общество будем вынуждены продолжать иметь с ними дело. Так не будет", - подытожил Шабунин.

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