СБУ, ДБР, прокуратуру та Нацполіцію злочинці мають боятися так само, як зараз бояться НАБУ/САП. Треба реформи, - Шабунін

Правоохоронні органи, зокрема ДБР, прокуратура, СБУ та Нацполіція, мають бути реформовані так, щоб злочинці боялися їх так само, як НАБУ та САП

Про це заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Так не має бути: "СБУ, Нацпол - это ху*ня… Это всё ху*ня. А если по НАБУ заезжаешь, тут уже без вариантов будет… Там в ДБР или Нацполе, что там происходит — там в два счета вообще, а тут нельзя", - процитував він розмову фігурантів операції "Форест Гамп".

"Як суспільство ми маємо реформувати СБУ, Нацпол, ДБР і прокуратуру так, щоб злочинці (в тому числі у владі) боялися їх так само, як зараз бояться НАБУ/САП", - наголосив Шабунін.

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Голова ЦПК наголосив, що ДБР, Нацполіція, прокуратура та СБУ мають колосальні повноваження та чималі бюджети.

"Наприклад, вони можуть кинути вас у тюрму і забрати ваше майно. Можуть за місяць знищити бізнес, який ви будували роками. Такі, як зараз, ці органи несуть загрозу і нам, громадянам, і виживанню країни загалом.



Саме тому останні роки ми в ЦПК зосереджені на реформі ДБР, ОГП та тилового СБУ (тією мірою, якою раніше були на створенні НАБУ/САП/ВАКС).



Корупційне пекло людей Зеленського є меншим гріхом, ніж осатанілий захист президентом ху&ні, в яку кінцево перетворилися ДБР, прокуратура, тилова СБУ та частина Нацполу.



Бо Зеленського змиють вибори, а захищена ним силова ху&ня залишиться. І ми як суспільство будемо змушені продовжувати мати з ними справу. Так не буде", - підсумував Шабунін.

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