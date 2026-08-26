Спецпредставителям Трампа нужно более серьезно относиться к Путину, — Блюменталь

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, соавтор законопроекта о санкциях против России, считает, что специальным представителям президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру следует "серьезнее относиться" к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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Блюменталь критикует подходы Уиткоффа и Кушнера

Блюменталь считает, что на данный момент посредники Трампа "в отношении Украины оказались довольно неэффективными".

"Я считаю, что им нужно более серьезно относиться к Путину и демонстрировать неизменную и последовательную поддержку Украины", — подчеркнул американский законодатель.

По его словам, Уиткофф и Кушнер "слишком часто создавали впечатление, будто Соединенные Штаты готовы пойти на уступки, которые были бы невыгодны для Украины".

"А демонстрировать слабость — это последнее, что стоит делать по отношению к агрессору. Потому что, как мы уже видели, он просто будет оказывать еще более сильное давление", — добавил Блюменталь.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что визит спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину отложили из-за усиления атак РФ на Киев.

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