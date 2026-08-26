Спецпредставникам Трампа потрібно серйозніше сприймати Путіна, - Блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, вважає, що спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру потрібно "серйозніше сприймати" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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Блюменталь критикує підходи Віткоффа та Кушнера

Блюменталь вважає, що наразі посередники Трампа "щодо України виявилися доволі неефективними".

"Я вважаю, що їм потрібно серйозніше сприймати Путіна і демонструвати незмінну та послідовну підтримку України", - наголосив американський законодавець.

За його словами, Віткофф та Кушнер "надто часто створювали враження, ніби Сполучені Штати готові піти на поступки, які були б невигідними для України".

"А демонструвати слабкість – це останнє, що варто робити стосовно агресора. Тому що, як ми вже бачили, він просто чинитиме ще сильніший тиск",- додав Блюменталь.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України відклали через посилення атак РФ на Київ.

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