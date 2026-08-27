Билл Гейтс предложил ввести налог на ИИ и роботов для защиты рабочих мест

Билл Гейтс предложил пересмотреть систему налогообложения в связи с стремительным развитием искусственного интеллекта и роботизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эссе миллиардера, опубликованном 26 августа.

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Налог на роботов для защиты рабочих мест

По мнению Гейтса, для сохранения рабочих мест следует ввести налог на токены искусственного интеллекта и роботов.

Он отметил, что нынешняя налоговая система фактически создает стимулы для замены работников машинами.

"Сейчас, если вы работодатель и нанимаете человека, вы платите налоги с заработной платы. Но если вы покупаете робота, то обычно можете сразу списать его стоимость как расходы бизнеса. Налоговая система фактически стимулирует вас заменять людей машинами", — заявил Гейтс.

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Средства можно направить на поддержку работников

По словам Гейтса, такой подход может замедлить поспешный переход от человеческого труда к машинам. Полученные средства он предлагает направлять на переобучение работников и укрепление системы социальной защиты.

В то же время, по его мнению, налог должен быть точечным. Он не должен препятствовать полезному применению искусственного интеллекта, в частности для удешевления медицины и образования.

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