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Билл Гейтс предложил ввести налог на ИИ и роботов для защиты рабочих мест

Билл Гейтс предложил ввести налог на искусственный интеллект и роботов

Билл Гейтс предложил пересмотреть систему налогообложения в связи с стремительным развитием искусственного интеллекта и роботизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эссе миллиардера, опубликованном 26 августа.

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Налог на роботов для защиты рабочих мест

По мнению Гейтса, для сохранения рабочих мест следует ввести налог на токены искусственного интеллекта и роботов.

Он отметил, что нынешняя налоговая система фактически создает стимулы для замены работников машинами.

"Сейчас, если вы работодатель и нанимаете человека, вы платите налоги с заработной платы. Но если вы покупаете робота, то обычно можете сразу списать его стоимость как расходы бизнеса. Налоговая система фактически стимулирует вас заменять людей машинами", — заявил Гейтс.

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Средства можно направить на поддержку работников

По словам Гейтса, такой подход может замедлить поспешный переход от человеческого труда к машинам. Полученные средства он предлагает направлять на переобучение работников и укрепление системы социальной защиты.

В то же время, по его мнению, налог должен быть точечным. Он не должен препятствовать полезному применению искусственного интеллекта, в частности для удешевления медицины и образования.

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Автор: 

Гейтс Билл (27) работа (619) робот (83) искусственный интеллект (90)
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Топ комментарии
+2
Давайте уточнимо регалії цього мільярдера:

- улюблений гість острова епштейна,
- поціновувач засовувати члена в російських шльондр,
- багаторазовий зрадник дружини,
- любитель трахати співробітниць, користуючись статусом,
- жлоб, технологічний крадій,
- просто людина, чию біографію бридко читати.

Що кажете він там запропонував?
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27.08.2026 00:04 Ответить
+2
Гетьманцеву не показуйте цю новину, кинеться готувати законопроєкт і всім розказувати що це вимога ЄС.
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27.08.2026 00:20 Ответить
+1
Жадібний Біллі, чомусь Торвальд мені нічого не казав?
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26.08.2026 23:55 Ответить

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