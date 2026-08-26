Білл Гейтс запропонував запровадити податок на ШІ та роботів для захисту робочих місць
Білл Гейтс запропонував переглянути систему оподаткування через стрімкий розвиток штучного інтелекту та роботизації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в есе мільярдера, опублікованому 26 серпня.
Податок на роботів для захисту робочих місць
На думку Гейтса, для збереження робочих місць варто запровадити податок на токени штучного інтелекту та роботів.
Він зазначив, що нинішня податкова система фактично створює стимули для заміни працівників машинами.
"Зараз, якщо ви роботодавець і наймаєте людину, ви сплачуєте податки із заробітної плати. Але якщо ви купуєте робота, то зазвичай можете одразу списати його вартість як витрати бізнесу. Податкова система фактично стимулює вас замінювати людей машинами", – заявив Гейтс.
Кошти можуть спрямувати на підтримку працівників
За словами Гейтса, такий підхід може уповільнити поспішний перехід від людської праці до машин. Отримані кошти він пропонує спрямовувати на перенавчання працівників і посилення системи соціального захисту.
Водночас, на його думку, податок має бути точковим. Він не повинен перешкоджати корисному застосуванню штучного інтелекту, зокрема для здешевлення медицини та освіти.
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Що кажете він там запропонував?
Put your money where your mouth is Bill.
Or shut the fark up.