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Білл Гейтс запропонував запровадити податок на ШІ та роботів для захисту робочих місць

Білл Гейтс запропонував запровадити податок на штучний інтелект і роботів

Білл Гейтс запропонував переглянути систему оподаткування через стрімкий розвиток штучного інтелекту та роботизації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в есе мільярдера, опублікованому 26 серпня.

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Податок на роботів для захисту робочих місць

На думку Гейтса, для збереження робочих місць варто запровадити податок на токени штучного інтелекту та роботів.

Він зазначив, що нинішня податкова система фактично створює стимули для заміни працівників машинами.

"Зараз, якщо ви роботодавець і наймаєте людину, ви сплачуєте податки із заробітної плати. Але якщо ви купуєте робота, то зазвичай можете одразу списати його вартість як витрати бізнесу. Податкова система фактично стимулює вас замінювати людей машинами", – заявив Гейтс.

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Кошти можуть спрямувати на підтримку працівників

За словами Гейтса, такий підхід може уповільнити поспішний перехід від людської праці до машин. Отримані кошти він пропонує спрямовувати на перенавчання працівників і посилення системи соціального захисту.

Водночас, на його думку, податок має бути точковим. Він не повинен перешкоджати корисному застосуванню штучного інтелекту, зокрема для здешевлення медицини та освіти.

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Автор: 

Гейтс Білл (9) робота (708) робот (88) ШІ (235)
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Топ коментарі
+2
Давайте уточнимо регалії цього мільярдера:

- улюблений гість острова епштейна,
- поціновувач засовувати члена в російських шльондр,
- багаторазовий зрадник дружини,
- любитель трахати співробітниць, користуючись статусом,
- жлоб, технологічний крадій,
- просто людина, чию біографію бридко читати.

Що кажете він там запропонував?
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27.08.2026 00:04 Відповісти
+1
Жадібний Біллі, чомусь Торвальд мені нічого не казав?
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26.08.2026 23:55 Відповісти
+1
Якщо Білла так муляють його статки то він вільний перерахувати їх в державну скарбницю будь якого дня. Але він їх поклав у "благодійний" фонд який забезпечить його нащадків теплими і впливовими посадами на покоління вперед.
Put your money where your mouth is Bill.
Or shut the fark up.
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27.08.2026 00:08 Відповісти

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