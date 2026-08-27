За сутки на фронте - 229 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Покровском и Константиновском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанёс 88 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 294 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 11 150 дронов-камикадзе и осуществили 3288 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 47 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Винторовка, Кореньок, Кондратовка, Корчаковка, Кружок, Бачевск, Сопич, Атинское, Нескучное, Волфино, Безсаловка, Яструбщина Сумской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы, 10 пунктов управления БПЛА и три других важных объекта противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 10 боевых столкновений. В то же время агрессор совершил 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Также противник нанес три авиаудара с применением шести кассетных бомб.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Синельниково, Вильча, Лиман, Волчанские Хутора.

На Купянском направлении произошла одна наступательная операция врага в направлении Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районе Лимана и в сторону населенных пунктов Грековка и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий в районах населенных пунктов Озерное, Закитное, Кривая Лука и в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили три наступательных действия в районе Федоровки Второй и Никифоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новое Шахово и в направлении Николайполя.

Тридцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Васильевка, Сергеевка, Светлое, Новый Донбасс, Мирное, Филия, Новопавловка, а также в районах Удачного, Новоалександровки и Молодецкого.

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На Александровском направлении враг совершил пять атак в сторону Поддубного и в районе Рыбного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Доброполье, Чаривное, Новоселевка, а также в районе Белогорья и Луговского.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Лукьяновское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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