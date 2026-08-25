СМИ показали, как подразделения 7-го корпуса ДШВ меняют ситуацию на фронте с помощью мидлстрайков

Летом 2026 года украинская армия впервые за долгое время перехватила инициативу на поле боя. Обеспечить преимущество удалось, в частности, благодаря работе мидлстрайков, которые активно использует 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ.

Об этом говорится в репортаже "Украинской Правды", передает Цензор.НЕТ.

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Журналисты издания побывали на позициях трех соединений Корпуса, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Речь идет о 237-м батальоне беспилотных систем, 25-й отдельной воздушно-десантной сичеславской бригаде и 147-й отдельной артиллерийской бригаде.

Бойцы корпуса используют ряд отечественных и зарубежных БПЛА средней дальности. В частности, такие модели, как "Чаклун", "Блискавка", Darts и Hornet. Последний оснащен функцией автоматического донаведения на основе искусственного интеллекта. Это позволяет автономно продолжать атаковать цель даже при потере связи.

"Очень удобно атаковать движущуюся цель, потому что ИИ [искусственный интеллект] рассчитывает, что цель движется… Он определяет ее и автоматически наводится на цель", - рассказывает Никита, оператор БПЛА Hornet 25-й воздушно-десантной бригады 7-го корпуса ДШВ.

Легкие дроны-камикадзе, действующие на расстоянии от 30 до 200 километров, обычно используются для перерезания вражеской логистики. Беспилотники установили контроль над тыловыми путями снабжения россиян. В результате оккупанты теряют возможность свободно передвигаться по ключевым дорогам, подвозить боеприпасы, горючее и провиант.

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"Обычно мы ведем свободную охоту, то есть выбиваем тылы. Контролируем дороги, логистику и так далее. Но есть и стационарные цели: склад с боеприпасами, склад с топливом, какие-то позиции, командные пункты. В основном мы летаем в Донецк - это 120 километров, но [беспилотник] может лететь и на 350 километров", - говорит Кирилл, командир экипажа мидлстрайков 237-го батальона БпС 7-го корпуса ДШВ.

Применение мидлстрайков прямо сейчас меняет обстановку на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском. По словам бойцов, у захватчиков существенно ограничена логистика, заканчиваются автомобили и личный состав, а их продвижение - полностью остановилось.

Напомним, ранее командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук в интервью РБК-Украина подчеркивал важность применения мидлстрайков.

По его словам, дроны средней дальности - это настоящее и будущее украинских войск, а системы будут наращиваться и внедряться в каждое подразделение.

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