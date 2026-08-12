Сфера мидл-страйков будет неуклонно развиваться в течение ближайшего года, - начальник управления БпС 7-го корпуса ДШВ Поляченко

Индустрия дронов

В течение ближайших 6–12 месяцев украинцы станут свидетелями повышения автономности дронов средней дальности и их устойчивости к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. Некоторые подразделения уже внедряют революционные подходы к применению этих аппаратов.

Об этом в колонке для NV Бизнес пишет начальник управления БпС 7-го Корпуса быстрого реагирования ДШВ Денис Поляченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отрасль будет развиваться не только количественно, но и качественно. По словам автора, расширится специализация: появятся узкопрофильные беспилотники, в частности разведывательные и те, которые предназначены исключительно для ударов по бронетехнике или для охоты на логистические колонны.

Чтобы с помощью "Мидл-страйков" полностью контролировать тыл врага, нужен системный подход. Он, по словам подполковника, заключается не только в стабильных поставках комплектующих и масштабировании производства, но прежде всего - в слаженной работе операторов, аналитиков и инженеров, в четком взаимодействии между различными подразделениями.

Будущее фронта будут определять группы дронов, считает Поляченко.

Уже в скором времени на поле боя появятся комплексы, в которых у каждого БПЛА своя роль - один ищет цель, другой - ретранслирует данные, а третий - непосредственно наносит удар. Приоритеты в воздухе будет определять искусственный интеллект.

В авангарде применения ИИ в боевых действиях в воздухе - 7-й Корпус быстрого реагирования ДШВ. Десантники используют алгоритмы для анализа разведывательной информации. Сведения с разведывательных "крыльев" дополняются данными радиоэлектронной и визуальной разведки. Скорость расшифровки разрозненных данных и преобразования их в координаты напрямую влияет на шансы противника изменить позицию.

Автор отмечает: "Мидл-страйки" - не палочка-выручалочка, которая сама по себе выиграет войну. Но это - мощное инновационное средство, которое качественно и результативно дополняет работу артиллерии и наземных подразделений.

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