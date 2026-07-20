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Новости Фото Корпусная система в ВСУ День Десантно-штурмовых войск ДШВ
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7-й корпус ДШВ выглядит так, как должна выглядеть современная армия Украины, - вице-спикер ВР Кондратюк. ФОТО

7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, выполняющий задачи с применением новейших технологий, выглядит именно так, как должна выглядеть современная армия Украины.

Об этом накануне, 17 июля, заявила вице-спикер Елена Кондратюк во время торжеств в Днепре, посвященных третьей годовщине создания 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Успехи 7-го корпуса

"7-й корпус зародился не так давно — всего лишь три года назад. Но на базе очень влиятельных и опытных отдельных бригад. Это, конечно, 25-я, 78-я, 79-я и остальные бригады, на счету которых легендарные подвиги. Каждый день, каждую ночь вы стоите на защите мирной жизни украинцев. Я думаю, 7-й корпус ДШВ сейчас выглядит так, как должна выглядеть современная армия Украины", — сказала она.

Елена Кондратюк отметила, что 7-й корпус ДШВ выполняет задачи с применением новейших технологий, опираясь на концепцию технологического десанта.

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Вице-спикер Елена Кондратюк об успехах 7-го корпуса ДШВ

ВСУ защищают весь мир

"Война изменила свой характер. И мы понимаем, что сейчас применение искусственного интеллекта, современных видов вооружения спасает жизнь каждого из нас. И прежде всего — вашу жизнь, десантников. Применение инновационных систем и способов ведения войны даст нам возможность идти вперед, побеждать и понимать цену каждой жизни", — отметила она.

Вице-спикер Елена Кондратюк об успехах 7-го корпуса ДШВ

Вице-спикер рассказала, что во время зарубежных поездок на встречах слышит много слов о том, что Вооруженные Силы Украины защищают не только Украину, но и весь цивилизованный мир.

"Иногда это просто пафосные слова. Но на самом деле: все военные и министры обороны, с которыми я встречаюсь за рубежом, говорят о том, что наши военные являются для них образцом", — добавила Елена Кондратюк.

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Вице-спикер Елена Кондратюк об успехах 7-го корпуса ДШВ

Автор: 

ВСУ (8003) ДШВ Десантно-штурмовые войска (491) Кондратюк Елена (81) 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ (5)
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Топ комментарии
+5
Слава Захисникам України !!!
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20.07.2026 16:51 Ответить
+5
Тю,*****...а ми то думали... Ну хто ще може шарити більше у тому як виглядає ******* армія України як не віце-спікерка Олена Кондратюк?!👏👏
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20.07.2026 16:58 Ответить
+4
Вона би пішла, но на фронті зарплата набагато менше, да і стреляют.
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20.07.2026 17:02 Ответить

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