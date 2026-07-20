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Новини Фото Корпусна система в ЗСУ День Десантно-штурмових військ ДШВ
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7 корпус ДШВ виглядає так, як має виглядати сучасна армія України, - віцеспікерка ВР Кондратюк. ФОТО

7 корпус швидкого реагування ДШВ, який виконує завдання із застосуванням новітніх технологій, виглядає так, як має виглядати сучасна армія України.

Про це напередодні, 17 липня, заявила віцеспікерка Олена Кондратюк під час урочистостей у Дніпрі з нагоди відзначення третьої річниці створення 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

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Успіхи 7 корпусу

"Зароджувався 7 корпус не так давно - всього лиш три роки тому. Але на базі дуже впливових та досвідчених окремих бригад. Це, звісно, 25-а, 78-а, 79-а та решта бригад, які мають легендарні подвиги. Кожен день, кожну ніч ви стоїте не захисті мирного життя українців. Я думаю, 7 корпус ДШВ зараз виглядає так, як має виглядати сучасна армія України", — сказала вона.

Олена Кондратюк звернула увагу, що 7 корпус ДШВ виконує завдання із застосуванням новітніх технологій, базуючись на концепції технологічного десанту.

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Віцеспікерка Олена Кондратюк про успіхи 7 корпусу ДШВ

ЗСУ захищають весь світ

"Війна змінила свій характер. І ми розуміємо, що зараз застосування штучного інтелекту, сучасних видів озброєння бережуть життя кожного з нас. І перш за все, життя ваше, десантників. Застосування інноваційних систем, способів війни дасть нам можливість іти вперед, перемагати і розуміти ціну кожного життя", — зазначила вона.

Віцеспікерка Олена Кондратюк про успіхи 7 корпусу ДШВ

Віцеспікерка розповіла, що у закордонних відрядженнях на зустрічах чує багато слів про те, що Збройні Сили України захищають не лише Україну, а й весь цивілізований світ.

"Деколи це просто пафосні слова. Але насправді: всі військові та міністри оборони, з якими я зустрічаюсь закордоном, говорять про те, що наші військові є для них зразком", — додала Олена Кондратюк.

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Віцеспікерка Олена Кондратюк про успіхи 7 корпусу ДШВ

Автор: 

ЗСУ (9014) ДШВ Десантно-штурмові війська (499) Кондратюк Олена (90) 7-й корпус швидкого реагування ДШВ (6)
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