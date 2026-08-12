Галузь мідл-страйків невпинно розвиватиметься протягом найближчого року, - начальник управління БпС 7-го корпусу ДШВ Поляченко
Індустрія дронів
Впродовж найближчих 6 - 12 місяців українці побачать зростання рівня автономності дронів середньої дальності та їхньої стійкості до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Деякі підрозділи вже впроваджують революційні підходи до застосування цих бортів.
Про це в колонці для NV Бізнес пише начальник управління БпС 7 Корпусу швидкого реагування ДШВ Денис Поляченко, інформує Цензор.НЕТ.
Галузь розвиватиметься не лише кількісно, але й якісно. За словами автора, розшириться спеціалізація: з`являться вузькопрофільні борти, зокрема розвідувальні та ті, які призначені виключно для ударів по бронетехніці або для полювання на логістичні колони.
Щоб за допомогою Мідл-страйків повністю контролювати тил ворога, потрібен системний підхід. Він, за словами підполковника, полягає не лише у стабільних поставках комплектуючих та масштабуванні виробництва, а насамперед - у злагодженій роботі операторів, аналітиків та інженерів, у чіткій взаємодії між різними підрозділами.
Майбутнє фронту диктуватимуть групи дронів, вважає Поляченко.
Вже незабаром на полі бою з'являться комплекси, в яких у кожного БПЛА своя роль - один шукає ціль, інший - ретранслює дані, а третій - безпосередньо здійснює ураження. Пріоритети в повітрі визначатиме штучний інтелект.
В авангарді залучення ШІ до бойових дій у небі - 7 Корпус швидкого реагування ДШВ. Десантники використовують алгоритми для аналізу розвідувальної інформації. Відомості з розвідувальних "крил" доповнюються даними радіоелектронної та видової розвідки. Швидкість розшифровки розрізнених даних та перетворення їх на координати безпосередньо впливає на шанси ворога змінити позицію.
Автор зазначає: Мідл-страйки - не рятівна паличка, яка сама по собі виграє війну. Натомість це потужний інноваційний засіб, який якісно та результативно доповнює роботу артилерії та наземних підрозділів.
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