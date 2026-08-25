ЗМІ показали, як підрозділи 7 корпусу ДШВ змінюють ситуацію на фронті за допомогою мідлстрайків

Влітку 2026 року українська армія вперше за довгий час перехопила ініціативу на полі бою. Здобути перевагу вдалося, зокрема, завдяки роботі мідлстрайків, які активно використовує 7 корпус швидкого реагування ДШВ.

Про це йдеться у репортажі Української Правди, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналісти видання побували на позиціях трьох з'єднань Корпусу, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Йдеться про 237 батальйон безпілотних систем, 25 окрему повітрянодесантну січеславську бригаду та 147 окрему артилерійську бригаду.

Бійці корпусу використовують низку вітчизняних та закордонних БПЛА середньої дальності. Зокрема, такі моделі як "Чаклун", "Блискавка", "Darts" та "Hornet". Останній оснащений функцією автоматичного донаведення на базі штучного інтелекту. Це дозволяє автономно продовжувати атакувати ціль, навіть попри втрату зв'язку.

"Дуже добре заходити на рухому ціль, бо АІ [штучний інтелект] прораховує, що ціль рухається… Воно визначає і автоматично виходить на ціль" - розповідає Микита, оператор БПЛА Hornet 25 повітрянодесантної бригади 7 Корпусу ДШВ.

Легкі дрони-камікадзе, які працюють на відстані від 30 до 200 кілометрів, зазвичай використовуються для обрізання ворожої логістики. Безпілотники встановили контроль над тиловими шляхами забезпечення росіян. В результаті окупанти втрачають можливість вільно пересуватися ключовими дорогами, підвозити боєприпаси, пальне та провізію.

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"Зазвичай ми на вільному полюванні, тобто вибиваємо тили. Контролюємо дороги, логістику тощо. Але є і стаціонарні цілі: склад з БК, склад з топливом, розташування якесь, командні пункти. В основному ми літаємо до Донецька - це 120 кілометрів, але [безпілолтник] може і на 350 кілометрів летіти" - говорить Кирило, командир екіпажу мідлстрайків 237 батальйону БпС 7 корпусу ДШВ.

Застосування мідлстрайків прямо зараз змінює обстановку на одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському. За словами бійців, у загарбників суттєво обмежена логістика, закінчуються автівки та особовий склад, а їхнє просування - повністю зупинилось.

Нагадаємо, раніше командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук у інтерв'ю РБК-Україна підкреслював важливість застосування мідлстрайків.

За його словами, дрони середньої дальності є сьогоденням і майбутнім українських військ, а системи будуть нарощуватись та впроваджуватись в кожний підрозділ.

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